28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Невероятное рядом
23 июня под крышей «Казанской, 7» откроется выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых.
На выставке «Титикака» будет полезно и интересно побывать детям и родителям. Вы увидите настоящие яйца динозавра и 134-сантиметровый автомобиль. В залах оживут герои Книги рекордов Гиннесса. Например, Этель Грейнджер — женщина, в угоду мужу похудевшая в талии до 33 сантиметров. Гости посмотрят в микроскоп на бумажного журавлика длиной четыре миллиметра, подкованную блоху, скульптуры на кончиках карандашей. Самые маленькие посетители поиграют в «песочнице» с гигантскими блоками Lego.
Стоимость: 300—400 рублей
На выставке «Титикака» будет полезно и интересно побывать детям и родителям. Вы увидите настоящие яйца динозавра и 134-сантиметровый автомобиль. В залах оживут герои Книги рекордов Гиннесса. Например, Этель Грейнджер — женщина, в угоду мужу похудевшая в талии до 33 сантиметров. Гости посмотрят в микроскоп на бумажного журавлика длиной четыре миллиметра, подкованную блоху, скульптуры на кончиках карандашей. Самые маленькие посетители поиграют в «песочнице» с гигантскими блоками Lego.
Стоимость: 300—400 рублей
Выставка пройдет
c 23 июня, 10:00 по 24 сентября, 21:00
Место проведения:
Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а
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