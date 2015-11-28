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На всех парусах в новую жизнь!
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. Зрелищное светопиротехническое шоу, концерты «Мумий тролля» и «Сургановой и Оркестра» на Дворцовой площади порадуют петербуржцев и гостей города. Парусник под алыми парусами проплывает по Неве, давая дорогу молодым.
В этом году праздник выпускников совпал с матчами Кубка конфедераций. Зрелище обещает быть еще более грандиозным. На Дворцовой площади по просьбам школьников выступят «Мумий тролль», «Сурганова и Оркестр», «Серебро». Вести шоу будут неизменные Иван Ургант и Даша Александрова.
В финале мероприятия по акватории Невы пройдет символ праздника – корабль с алыми парусами. Подробности держатся в секрете, световое представление посвятят теме будущего.
В этом году праздник выпускников совпал с матчами Кубка конфедераций. Зрелище обещает быть еще более грандиозным. На Дворцовой площади по просьбам школьников выступят «Мумий тролль», «Сурганова и Оркестр», «Серебро». Вести шоу будут неизменные Иван Ургант и Даша Александрова.
В финале мероприятия по акватории Невы пройдет символ праздника – корабль с алыми парусами. Подробности держатся в секрете, световое представление посвятят теме будущего.
Вечеринка пройдет
c 23 июня, 22:00 по 24 июня, 02:00
Место проведения:
Дворцовая наб., Дворцовая пл., стрелка Васильевского острова
Я иду!
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