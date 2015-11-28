На всех парусах в новую жизнь!

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. Зрелищное светопиротехническое шоу, концерты «Мумий тролля» и «Сургановой и Оркестра» на Дворцовой площади порадуют петербуржцев и гостей города. Парусник под алыми парусами проплывает по Неве, давая дорогу молодым.



В этом году праздник выпускников совпал с матчами Кубка конфедераций. Зрелище обещает быть еще более грандиозным. На Дворцовой площади по просьбам школьников выступят «Мумий тролль», «Сурганова и Оркестр», «Серебро». Вести шоу будут неизменные Иван Ургант и Даша Александрова.

В финале мероприятия по акватории Невы пройдет символ праздника – корабль с алыми парусами. Подробности держатся в секрете, световое представление посвятят теме будущего.

