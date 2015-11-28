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Встречай князя Рюрика в Старой Ладоге

На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости.

На фестивале бесплатно можно познакомиться с обрядами и обычаями древний славян. Лучшие исторические клубы покажут реконструкции боев витязей. Вы увидите прибытие князя Рюрика с дружинною в Старую Ладогу. Фольклорная музыка, ремесленные мастерские и ярмарка развлекут гостей.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 23 июня, 16:00 по 25 июня, 17:00
Место проведения:
Старая Ладога
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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