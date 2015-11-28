Встречай князя Рюрика в Старой Ладоге

На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости.



На фестивале бесплатно можно познакомиться с обрядами и обычаями древний славян. Лучшие исторические клубы покажут реконструкции боев витязей. Вы увидите прибытие князя Рюрика с дружинною в Старую Ладогу. Фольклорная музыка, ремесленные мастерские и ярмарка развлекут гостей.



Вход свободный

