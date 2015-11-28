28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Распускай хаер и слушай рок
Фестиваль «Окна открой» ежегодно собирает лучших музыкантов и открывает новые имена. 10 часов качественного рока от Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», «Пикника», «Арии», «Пилота», «Кукрыниксов».
Гала-концерт фестиваля «Окна открой» пройдет 25 июня на стадионе ЛЭМЗ. Порадовать публику приеду горячо любимые отечественные рок группы. За один день вы услышите все любимые команды, отдохнете на природе и заведете новые знакомства. Вадим Самойлов и «Агата Кристи», «Пикник», «Ария», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Ангел небес», а также лауреаты фестиваля прошлых лет сыграют свои хиты. В этом году обещают разнообразить музыкальную часть театральными перформансами и играми.
Стоимость: 1000 рублей
Гала-концерт фестиваля «Окна открой» пройдет 25 июня на стадионе ЛЭМЗ. Порадовать публику приеду горячо любимые отечественные рок группы. За один день вы услышите все любимые команды, отдохнете на природе и заведете новые знакомства. Вадим Самойлов и «Агата Кристи», «Пикник», «Ария», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Ангел небес», а также лауреаты фестиваля прошлых лет сыграют свои хиты. В этом году обещают разнообразить музыкальную часть театральными перформансами и играми.
Стоимость: 1000 рублей
Фестиваль пройдет
25 июня, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
Стадион ЛЭМЗ, Петергофское шоссе, 72
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