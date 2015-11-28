Распускай хаер и слушай рок

Фестиваль «Окна открой» ежегодно собирает лучших музыкантов и открывает новые имена. 10 часов качественного рока от Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», «Пикника», «Арии», «Пилота», «Кукрыниксов».



Гала-концерт фестиваля «Окна открой» пройдет 25 июня на стадионе ЛЭМЗ. Порадовать публику приеду горячо любимые отечественные рок группы. За один день вы услышите все любимые команды, отдохнете на природе и заведете новые знакомства. Вадим Самойлов и «Агата Кристи», «Пикник», «Ария», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Ангел небес», а также лауреаты фестиваля прошлых лет сыграют свои хиты. В этом году обещают разнообразить музыкальную часть театральными перформансами и играми.



Стоимость: 1000 рублей

