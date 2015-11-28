Экстрим на Дворцовой

Фестиваль Piter Street Games соберет модные виды спорта и представителей субкультур. Зрители посмотрят экстремальные выступления веселых роллеров, отчаянных паркурщиков и выносливых поклонников кроссфита. А еще на фестивале вы узнаете много иностранных слов.



На Дворцовой площади вырастут площадки для бега, прыжков и катания. Здесь представят направления уличной культуры: скейтеры, брейкдансеры, воркаутеры. Почти 1000 спортсменов покажут свою невероятную крутизну и подготовку. Поднимать настроение гостей будут сеты DJ и битбокс-партии, а также зажигательные чирлидерши.



Вход свободный

