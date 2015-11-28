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Экстрим на Дворцовой

Фестиваль Piter Street Games соберет модные виды спорта и представителей субкультур. Зрители посмотрят экстремальные выступления веселых роллеров, отчаянных паркурщиков и выносливых поклонников кроссфита. А еще на фестивале вы узнаете много иностранных слов.

На Дворцовой площади вырастут площадки для бега, прыжков и катания. Здесь представят направления уличной культуры: скейтеры, брейкдансеры, воркаутеры. Почти 1000 спортсменов покажут свою невероятную крутизну и подготовку. Поднимать настроение гостей будут сеты DJ и битбокс-партии, а также зажигательные чирлидерши.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
27 июня, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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