Очисти мысли на международном дне йоги

25 июня в Петропавловской крепости пройдет десятичасовой open-air фестиваль. На День йоги может прийти каждый желающий, стать здоровее и очистить мысли. Продвинутые гости посетят уроки мастеров.



На территории Петропавловской крепости второй раз пройдет Международный день йоги. На фестиваль соберутся лучшие гуру Петербурга и Индии по хатха-йоге, аштанга-йоге, кундалини-йоге, аэро-йоге, йоге-flow, акро-йоге. Вы сможете не только проверить свое тело на гибкость, но и помедитировать. Тем, кто не любит физические нагрузки, предлагают отведать полезной индийской еды, расслабиться на восточном массаже, походить по гвоздям и послушать этническую музыку.



Вход свободный.

