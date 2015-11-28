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Очисти мысли на международном дне йоги

25 июня в Петропавловской крепости пройдет десятичасовой open-air фестиваль. На День йоги может прийти каждый желающий, стать здоровее и очистить мысли. Продвинутые гости посетят уроки мастеров.

На территории Петропавловской крепости второй раз пройдет Международный день йоги. На фестиваль соберутся лучшие гуру Петербурга и Индии по хатха-йоге, аштанга-йоге, кундалини-йоге, аэро-йоге, йоге-flow, акро-йоге. Вы сможете не только проверить свое тело на гибкость, но и помедитировать. Тем, кто не любит физические нагрузки, предлагают отведать полезной индийской еды, расслабиться на восточном массаже, походить по гвоздям и послушать этническую музыку.

Вход свободный.
Фестиваль пройдет
25 июня, с 13:00 до 23:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, Международный день йоги, Петропавловская крепость, фестиваль йоги
Фестиваль
Добавил velimira
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