Отрывайся под электронные сеты

Крупнейший Петербургский фестиваль электронной музыки и современного искусства PRESENT PERFECT будет идти три дня. Фестиваль займет несколько площадок, центром станет Музей уличного искусства.



Крупнейшие гуру электронной музыки приедут в Петербурге в конце июля. На открытии фестиваля выступит лондонский саунд-продюсер Actress, пионеры индастриал-музыки Clock DVA, культовый проект одного из основоположников электро Джеральда Дональда – Dopplereffekt.



На основном событии заявлены более 40 электронных музыкантов со всего мира: от звездных артистов до набирающих популярность новичков. Арт-программа 2017 года находится под патронажем кураторов Музея cтрит-арта, которые снова собрали сильную международную команду уличных художников для оформления крупнейшего музея под открытым небом в Восточной Европе.



Среди уже анонсированных музыкантов значатся: американка The Black Madonna, британцы Ben UFO, Daniel Avery, немцы Tobias., Atom TM, а также Juju & Jordash и многие другие.



Стоимость от 1000 рублей

