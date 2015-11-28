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Отрывайся под электронные сеты

Крупнейший Петербургский фестиваль электронной музыки и современного искусства PRESENT PERFECT будет идти три дня. Фестиваль займет несколько площадок, центром станет Музей уличного искусства.

Крупнейшие гуру электронной музыки приедут в Петербурге в конце июля. На открытии фестиваля выступит лондонский саунд-продюсер Actress, пионеры индастриал-музыки Clock DVA, культовый проект одного из основоположников электро Джеральда Дональда – Dopplereffekt.

На основном событии заявлены более 40 электронных музыкантов со всего мира: от звездных артистов до набирающих популярность новичков. Арт-программа 2017 года находится под патронажем кураторов Музея cтрит-арта, которые снова собрали сильную международную команду уличных художников для оформления крупнейшего музея под открытым небом в Восточной Европе.

Среди уже анонсированных музыкантов значатся: американка The Black Madonna, британцы Ben UFO, Daniel Avery, немцы Tobias., Atom TM, а также Juju & Jordash и многие другие.

Стоимость от 1000 рублей
Вечеринка пройдет
c 28 июля, 14:00 по 30 июля, 23:55
Место проведения:
Музей уличного искусства, ш. Революции, 84
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, музей стрит-арта, фестиваль электронной музыки и современного искусства
Вечеринка
Добавил velimira
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