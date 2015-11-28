Фестиваль бесплатных городских экскурсий

Петербуржцы и гости города смогут побывать на пяти уникальных маршрутах. На экскурсиях вы узнаете историю зданий и их владельцев, увидите изящные особняки в стиле модерн. Маршрут составлен таким образом, что вы можете присоединиться на любом участке или прослушать все экскурсии.10:00–11:30 — Район Семенцы: витражи в стиле мирискусников, парадная с огромными лицами, камин с павлинами, витражи-подсолнухи, парадная-сад.Встреча на углу улицы Рузовской и Клинского проспекта.12:30–14:00 — Советские улицы: амуры-атланты, лестница полукруглой формы, двери с деревянными совами, парадная с мыльными пузырями, керамические кувшинки и лилии.Встреча на углу 7-й Советской и Мытнинской улицы.15:00–16:30 — Улица Куйбышева и окрестности: парадная с финскими ручками, лестница с нераскрывшимися бутонами, лестница в средневековом стиле, двери в стиле ар-деко.Встреча на углу Пинского переулка и Петроградской набережной.17:30–19:00 — Зверинская улица и окрестности: уникальный немецкий изразцовый камин, мраморная парадная, парадная в египетском стиле, гербовые окна, итальянская парадная.Встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улицы.20:00–21:30 — Улица Ленина: парадная с кариатидами в Колобовском доме, парадная архитектора Витебского вокзала, авторские витражи Светлицкого, парадная в стиле ампир, печь «Павлиний глаз»Встреча на углу улицы Ленина и Матвеевского переулка.Необходима