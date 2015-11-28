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Фестиваль бесплатных городских экскурсий

Город на Неве славится не только прекрасной архитектурой, но и добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями. 18 июня в третий раз пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по парадным в стиле модерн.

Петербуржцы и гости города смогут побывать на пяти уникальных маршрутах. На экскурсиях вы узнаете историю зданий и их владельцев, увидите изящные особняки в стиле модерн. Маршрут составлен таким образом, что вы можете присоединиться на любом участке или прослушать все экскурсии.

Расписание:

10:00–11:30 — Район Семенцы: витражи в стиле мирискусников, парадная с огромными лицами, камин с павлинами, витражи-подсолнухи, парадная-сад.

Встреча на углу улицы Рузовской и Клинского проспекта.

12:30–14:00 — Советские улицы: амуры-атланты, лестница полукруглой формы, двери с деревянными совами, парадная с мыльными пузырями, керамические кувшинки и лилии.

Встреча на углу 7-й Советской и Мытнинской улицы.

15:00–16:30 — Улица Куйбышева и окрестности: парадная с финскими ручками, лестница с нераскрывшимися бутонами, лестница в средневековом стиле, двери в стиле ар-деко.
Встреча на углу Пинского переулка и Петроградской набережной.

17:30–19:00 — Зверинская улица и окрестности: уникальный немецкий изразцовый камин, мраморная парадная, парадная в египетском стиле, гербовые окна, итальянская парадная.

Встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улицы.

20:00–21:30 — Улица Ленина: парадная с кариатидами в Колобовском доме, парадная архитектора Витебского вокзала, авторские витражи Светлицкого, парадная в стиле ампир, печь «Павлиний глаз»

Встреча на углу улицы Ленина и Матвеевского переулка.

Необходима регистрация

Вход свободный
Экскурсия пройдет
18 июня, с 10:00 до 21:30
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Экскурсия
Добавил velimira
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