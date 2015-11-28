Фестиваль бесплатных городских экскурсий

Город на Неве славится не только прекрасной архитектурой, но и добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями. 18 июня в третий раз пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по парадным в стиле модерн.
Петербуржцы и гости города смогут побывать на пяти уникальных маршрутах. На экскурсиях вы узнаете историю зданий и их владельцев, увидите изящные особняки в стиле модерн. Маршрут составлен таким образом, что вы можете присоединиться на любом участке или прослушать все экскурсии.
Расписание:
10:00–11:30 — Район Семенцы: витражи в стиле мирискусников, парадная с огромными лицами, камин с павлинами, витражи-подсолнухи, парадная-сад.
Встреча на углу улицы Рузовской и Клинского проспекта.
12:30–14:00 — Советские улицы: амуры-атланты, лестница полукруглой формы, двери с деревянными совами, парадная с мыльными пузырями, керамические кувшинки и лилии.
Встреча на углу 7-й Советской и Мытнинской улицы.
15:00–16:30 — Улица Куйбышева и окрестности: парадная с финскими ручками, лестница с нераскрывшимися бутонами, лестница в средневековом стиле, двери в стиле ар-деко.
Встреча на углу Пинского переулка и Петроградской набережной.
17:30–19:00 — Зверинская улица и окрестности: уникальный немецкий изразцовый камин, мраморная парадная, парадная в египетском стиле, гербовые окна, итальянская парадная.
Встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улицы.
20:00–21:30 — Улица Ленина: парадная с кариатидами в Колобовском доме, парадная архитектора Витебского вокзала, авторские витражи Светлицкого, парадная в стиле ампир, печь «Павлиний глаз»
Встреча на углу улицы Ленина и Матвеевского переулка.