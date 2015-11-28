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Сказка в городе: фестиваль карильонной музыки
С 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона.
На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Международный карильонный фестиваль «Музыка над городом». Совершенно бесплатно вы услышите известные мелодии, фольклорную музыку в исполнении мастеров. Необычный инструмент состоит из небольших колоколов и обладает сказочным звучанием. Подобные концерты стали традицией с 2001 года, когда на колокольне Петропавловского собора установили инструмент.
Вход свободный.
Программа фестиваля:
18 июня в 19:00 — Йо Хаазен
19 июня в 19:00 — Елизавета Рулёва и Ирина Козлова
20 июня в 19:00 — студенты и выпускники кафедры карильона
21 июня в 19:00 — Олеся Ростовская при участии Елизаветы Рулёвой и Ирины Козловой
22 июня в 19:00 — Мария Лебедева и Йо Хаазен
23 июня в 19:00 — Галина Ельшаева
25 июня в 19:00 — Александра Капинос и звонари Петербурга
26 июня в 19:00 — Надежда Волненко и студенты кафедры карильона
27 июня в 19:00 — Тимур Халиуллин
28 июня в 19:00 — Олеся Ростовская
29 июня в 19:00 — Йо Хаазен
На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Международный карильонный фестиваль «Музыка над городом». Совершенно бесплатно вы услышите известные мелодии, фольклорную музыку в исполнении мастеров. Необычный инструмент состоит из небольших колоколов и обладает сказочным звучанием. Подобные концерты стали традицией с 2001 года, когда на колокольне Петропавловского собора установили инструмент.
Вход свободный.
Программа фестиваля:
18 июня в 19:00 — Йо Хаазен
19 июня в 19:00 — Елизавета Рулёва и Ирина Козлова
20 июня в 19:00 — студенты и выпускники кафедры карильона
21 июня в 19:00 — Олеся Ростовская при участии Елизаветы Рулёвой и Ирины Козловой
22 июня в 19:00 — Мария Лебедева и Йо Хаазен
23 июня в 19:00 — Галина Ельшаева
25 июня в 19:00 — Александра Капинос и звонари Петербурга
26 июня в 19:00 — Надежда Волненко и студенты кафедры карильона
27 июня в 19:00 — Тимур Халиуллин
28 июня в 19:00 — Олеся Ростовская
29 июня в 19:00 — Йо Хаазен
Фестиваль пройдет
c 18 июня, 19:00 по 29 июня, 20:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
Я иду!
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