Сказка в городе: фестиваль карильонной музыки

С 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона.



На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Международный карильонный фестиваль «Музыка над городом». Совершенно бесплатно вы услышите известные мелодии, фольклорную музыку в исполнении мастеров. Необычный инструмент состоит из небольших колоколов и обладает сказочным звучанием. Подобные концерты стали традицией с 2001 года, когда на колокольне Петропавловского собора установили инструмент.



Вход свободный.



Программа фестиваля:



18 июня в 19:00 — Йо Хаазен



19 июня в 19:00 — Елизавета Рулёва и Ирина Козлова



20 июня в 19:00 — студенты и выпускники кафедры карильона



21 июня в 19:00 — Олеся Ростовская при участии Елизаветы Рулёвой и Ирины Козловой



22 июня в 19:00 — Мария Лебедева и Йо Хаазен



23 июня в 19:00 — Галина Ельшаева



25 июня в 19:00 — Александра Капинос и звонари Петербурга



26 июня в 19:00 — Надежда Волненко и студенты кафедры карильона



27 июня в 19:00 — Тимур Халиуллин



28 июня в 19:00 — Олеся Ростовская



29 июня в 19:00 — Йо Хаазен

