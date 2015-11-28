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Забирайся в лисью нору

1 июля в креативном пространстве «Ткачи» устроят фестиваль домашних лис. Поклонники этих чудесных животных окажутся в лисьем раю. Гости сфотографируются с домашними лисами различных цветов, купят хвостатые сувениры на память.

На празднике Ginger Fox Day вас ждут тематические фотозоны с красивыми декорациями и домашними лисами, каждая из которых имеет свой характер, повадки, историю и окрас. Заводчики расскажут о содержании этих зверюшек в домашних условиях. На большом лисьем маркете можете прикупить изделия ручной работы с изображением пушистиков для себя и друзей-фанатов лис. В перерывах между общением перекусите в фудкорте и сыграйте в настолки.

Стоимость: от 100 рублей
Фестиваль пройдет
1 июля, с 11:00 до 20:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Я иду!
Теги
Ginger Fox Day, куда пойти на выходных, Лисы, пространство "Ткачи"
Фестиваль
Добавил velimira
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