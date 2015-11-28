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Пижамный забег в Сестрорецке
Не проспи самую короткую ночь в году! Сотни людей в пижамах соберутся вечером 24 июня на берегу Финского залива и пробегут марафон в пижамах.
В ночь с 24-го на 25 июня пройдёт «Пижамный забег» на дистанцию два километра. Наряжайся в ночную сорочку, захвати любимую подушку, чтобы вздремнуть по дороге. Самые смелые могут надеть спальный колпак, пробежать дистанцию в обнимку с плюшевым медведем. На финише пижамных бегунов будет ждать рассвет и яркий фестиваль с фаер-шоу, диджей-сетами, выступлениями чирлидеров и барабанным мастер-классом. А обладатель самого креативного костюма получит приз.
Вход свободный.
В ночь с 24-го на 25 июня пройдёт «Пижамный забег» на дистанцию два километра. Наряжайся в ночную сорочку, захвати любимую подушку, чтобы вздремнуть по дороге. Самые смелые могут надеть спальный колпак, пробежать дистанцию в обнимку с плюшевым медведем. На финише пижамных бегунов будет ждать рассвет и яркий фестиваль с фаер-шоу, диджей-сетами, выступлениями чирлидеров и барабанным мастер-классом. А обладатель самого креативного костюма получит приз.
Вход свободный.
Вечеринка пройдет
c 24 июня, 23:00 по 25 июня, 05:00
Место проведения:
Сестрорецк, берег Финского залива
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