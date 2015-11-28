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Катайся на Колесе Обозрения ночью

В Парке Сказок устроят «Ночь аттракционов». Все карусели будут работать до рассвета, а на Колесе Обозрения можно будет прокатиться бесплатно.

В Парке Сказок постоянно устраивают необычные флешмобы, праздники водных фонариков и цветоного дыма. В разгар белых ночей здесь пройдет «Ночь аттракционов». Насладитесь красотой города на рассвете в кабинке Колеса Обозрения, на которое пустят бесплатно. Поскольку в эту ночь выпускники отмечают «Алые паруса», то метро будет работать круглосуточно.
Вечеринка пройдет
c 23 июня, 23:00 по 24 июня, 03:00
Место проведения:
Парк культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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