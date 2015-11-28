28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Катайся на Колесе Обозрения ночью
В Парке Сказок устроят «Ночь аттракционов». Все карусели будут работать до рассвета, а на Колесе Обозрения можно будет прокатиться бесплатно.
В Парке Сказок постоянно устраивают необычные флешмобы, праздники водных фонариков и цветоного дыма. В разгар белых ночей здесь пройдет «Ночь аттракционов». Насладитесь красотой города на рассвете в кабинке Колеса Обозрения, на которое пустят бесплатно. Поскольку в эту ночь выпускники отмечают «Алые паруса», то метро будет работать круглосуточно.
В Парке Сказок постоянно устраивают необычные флешмобы, праздники водных фонариков и цветоного дыма. В разгар белых ночей здесь пройдет «Ночь аттракционов». Насладитесь красотой города на рассвете в кабинке Колеса Обозрения, на которое пустят бесплатно. Поскольку в эту ночь выпускники отмечают «Алые паруса», то метро будет работать круглосуточно.
Вечеринка пройдет
c 23 июня, 23:00 по 24 июня, 03:00
Место проведения:
Парк культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
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