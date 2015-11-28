Катайся на Колесе Обозрения ночью

В Парке Сказок устроят «Ночь аттракционов». Все карусели будут работать до рассвета, а на Колесе Обозрения можно будет прокатиться бесплатно.



В Парке Сказок постоянно устраивают необычные флешмобы, праздники водных фонариков и цветоного дыма. В разгар белых ночей здесь пройдет «Ночь аттракционов». Насладитесь красотой города на рассвете в кабинке Колеса Обозрения, на которое пустят бесплатно. Поскольку в эту ночь выпускники отмечают «Алые паруса», то метро будет работать круглосуточно.

