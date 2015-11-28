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Праздник свободных художников

В конце прошлого века в центре Петербурга появилась коммуна свободных творческих личностей. Теперь это место известно, как арт-центр «Пушкинская-10». Каждый год, в последнюю субботу июня, этот уголок нонконформизма отмечает день рождения.

В День рождения «Пушкинской-10» вход в музеи и выставочные залы будет бесплатным. Приходите посмотреть на эксперименты молодых художников и выставки нонконформистов, которые уже стали классиками. Откроется праздник джаз концертом, театральным перформансом и мастер-классом по изготовлению инсталляций из рисовой бумаги.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
24 июня, с 14:00 до 22:00
Место проведения:
Пушкинская, 10
Идет 1 человек
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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