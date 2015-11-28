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Сплавься по реке на фестивале «Вуокса»

С 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра.

На старейшем фестивале спортивно-туристической направленности вас ждет насыщенная программа. Виртуозы весла покажут себя на заездах на байдарах, каяках и катамаранах. Отдельно проведут гонку среди ветеранов водного туризма. Молодые и модные покажут себя на SUP-сёрфинге, парусной регате и кануполо. На суши проведут соревнования по велоориентированию и триатлону. А вечером все вместе споют песни у костра.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 22 июня, 09:00 по 25 июня, 18:00
Место проведения:
п. Лосево, Ленинградская обл
Я иду!
Теги
Вуокса, куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, спортивный туризм
Фестиваль
Добавил velimira
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