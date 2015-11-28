Сплавься по реке на фестивале «Вуокса»

С 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра.



На старейшем фестивале спортивно-туристической направленности вас ждет насыщенная программа. Виртуозы весла покажут себя на заездах на байдарах, каяках и катамаранах. Отдельно проведут гонку среди ветеранов водного туризма. Молодые и модные покажут себя на SUP-сёрфинге, парусной регате и кануполо. На суши проведут соревнования по велоориентированию и триатлону. А вечером все вместе споют песни у костра.



Вход свободный