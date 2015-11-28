28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Сплавься по реке на фестивале «Вуокса»
С 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра.
На старейшем фестивале спортивно-туристической направленности вас ждет насыщенная программа. Виртуозы весла покажут себя на заездах на байдарах, каяках и катамаранах. Отдельно проведут гонку среди ветеранов водного туризма. Молодые и модные покажут себя на SUP-сёрфинге, парусной регате и кануполо. На суши проведут соревнования по велоориентированию и триатлону. А вечером все вместе споют песни у костра.
Вход свободный
На старейшем фестивале спортивно-туристической направленности вас ждет насыщенная программа. Виртуозы весла покажут себя на заездах на байдарах, каяках и катамаранах. Отдельно проведут гонку среди ветеранов водного туризма. Молодые и модные покажут себя на SUP-сёрфинге, парусной регате и кануполо. На суши проведут соревнования по велоориентированию и триатлону. А вечером все вместе споют песни у костра.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 22 июня, 09:00 по 25 июня, 18:00
Место проведения:
п. Лосево, Ленинградская обл
Я иду!
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