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Общайся с животными на «Зоошоу»

Масштабная выставка животных «Зоошоу» поможет снять стресс, определиться с выбором домашнего питомца и обзавестись необходимыми для зверюшек товарами.

Выставка «Зоошоу» познакомит гостей с собаками и кошками редких пород, рептилиями и грызунами. Ведущий программы «Планета собак», Григорий Манев, расскажет о некоторых породах, представленных на выставке. Популярные блогеры поделятся хитростями содержания и разведения экзотических животных в городских условиях. Маленьких гостей покатают на пони и покажут представление с участием животных. На выставке прочтут лекции о зоопсихологии и устроят модный показ с моделями зверушками.

Стоимость: 250 рублей
Выставка пройдет
c 24 июня, 10:00 по 25 июня, 19:00
Место проведения:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1
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Теги
выставка "Зоошоу", куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, международная выставка-ярмарка "Зоосфера"
Выставка
Добавил velimira
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