Общайся с животными на «Зоошоу»

Масштабная выставка животных «Зоошоу» поможет снять стресс, определиться с выбором домашнего питомца и обзавестись необходимыми для зверюшек товарами.



Выставка «Зоошоу» познакомит гостей с собаками и кошками редких пород, рептилиями и грызунами. Ведущий программы «Планета собак», Григорий Манев, расскажет о некоторых породах, представленных на выставке. Популярные блогеры поделятся хитростями содержания и разведения экзотических животных в городских условиях. Маленьких гостей покатают на пони и покажут представление с участием животных. На выставке прочтут лекции о зоопсихологии и устроят модный показ с моделями зверушками.



Стоимость: 250 рублей

