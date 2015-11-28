28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Общайся с животными на «Зоошоу»
Масштабная выставка животных «Зоошоу» поможет снять стресс, определиться с выбором домашнего питомца и обзавестись необходимыми для зверюшек товарами.
Выставка «Зоошоу» познакомит гостей с собаками и кошками редких пород, рептилиями и грызунами. Ведущий программы «Планета собак», Григорий Манев, расскажет о некоторых породах, представленных на выставке. Популярные блогеры поделятся хитростями содержания и разведения экзотических животных в городских условиях. Маленьких гостей покатают на пони и покажут представление с участием животных. На выставке прочтут лекции о зоопсихологии и устроят модный показ с моделями зверушками.
Стоимость: 250 рублей
Выставка «Зоошоу» познакомит гостей с собаками и кошками редких пород, рептилиями и грызунами. Ведущий программы «Планета собак», Григорий Манев, расскажет о некоторых породах, представленных на выставке. Популярные блогеры поделятся хитростями содержания и разведения экзотических животных в городских условиях. Маленьких гостей покатают на пони и покажут представление с участием животных. На выставке прочтут лекции о зоопсихологии и устроят модный показ с моделями зверушками.
Стоимость: 250 рублей
Выставка пройдет
c 24 июня, 10:00 по 25 июня, 19:00
Место проведения:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1
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