Ласки с хаски в Цифербурге

В одном из самых красивых интерьерных пространств Петербурга пройдет фестиваль прекрасных и умных хаски. Цифербург приготовил оригинальные зоны для фотографий, лекторий и маркет. Приходи играть с поразительными собаками.



24 июня Цифербург ждет гостей на фестиваль хаски. Если вы думаете, что на подобных мероприятиях вы уже собаку съели, то организаторы заверяют, что подобного вы еще не видели. Праздник будет наполнен радостным общением с милыми собаками, ярмаркой, оригинальными фотозонами. Путешественники и владельцы этих красивых собак расскажут об особенностях жизни с ними.



Стоимость: 300 рублей

