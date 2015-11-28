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Солнечная музыка для города дождей
На Елагином острове вновь пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. Свои выступления «Сплин», «Грибы», «Ким и Буран», Unkle посвятят Виктору Цою. Наполни лето любимой музыкой.
Пятнадцатый раз на зеленом Елагине острове пройдет фестиваль Stereoleto. В этом году он посвящен памяти Цоя, которому исполнилось бы 55 лет. Откроет фестиваль группа «Симфоническое кино». 8 июля для петербуржцев сыграют модные ныне «Грибы», французский проект General Elektriks, музыку далеких звезд озвучит «Ким и буран». Для меломанов и любителей хорошего отдыха в третий день фестиваля выступит «Сплин», брасс-хаус обеспечит группа Too Many Zooz, а гаражный рок - Sonic Death. Также на фестивале будут работать тематические пространства для всей семьи и большая детская зона.
Стоимость: от 1800 рублей
Пятнадцатый раз на зеленом Елагине острове пройдет фестиваль Stereoleto. В этом году он посвящен памяти Цоя, которому исполнилось бы 55 лет. Откроет фестиваль группа «Симфоническое кино». 8 июля для петербуржцев сыграют модные ныне «Грибы», французский проект General Elektriks, музыку далеких звезд озвучит «Ким и буран». Для меломанов и любителей хорошего отдыха в третий день фестиваля выступит «Сплин», брасс-хаус обеспечит группа Too Many Zooz, а гаражный рок - Sonic Death. Также на фестивале будут работать тематические пространства для всей семьи и большая детская зона.
Стоимость: от 1800 рублей
Фестиваль пройдет
c 7 июля, 15:00 по 9 июля, 22:00
Место проведения:
Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
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