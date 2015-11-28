Воздушная готика на аллеях Царского Села

В Музее-заповеднике «Царское село» ведущие дизайнеры представят итоги своей фантазии. В этом году творцы искали вдохновение к готике, мистике и романтизме. 24 июня вы можете не только насладится чудесной прогулкой в парке, но и увидеть очаровательных моделей в необычных костюмах.



Петербургские дизайнеры вновь примут участие в проекте «Ассоциации». Тема этого года «Готика: Новые смыслы». Вы увидите модное дефиле навеянное размышлением о мистике, иррациональности, устремленность готики ввысь.



Стоимость: 300 рублей

