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Воздушная готика на аллеях Царского Села

В Музее-заповеднике «Царское село» ведущие дизайнеры представят итоги своей фантазии. В этом году творцы искали вдохновение к готике, мистике и романтизме. 24 июня вы можете не только насладится чудесной прогулкой в парке, но и увидеть очаровательных моделей в необычных костюмах.

Петербургские дизайнеры вновь примут участие в проекте «Ассоциации». Тема этого года «Готика: Новые смыслы». Вы увидите модное дефиле навеянное размышлением о мистике, иррациональности, устремленность готики ввысь.

Стоимость: 300 рублей
Выставка пройдет
24 июня, с 18:00 до 20:30
Место проведения:
Пушкин, ул. Садовая, д.7
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, мода, музей-заповедник Царское село, проект Ассоциации
Выставка
Добавил velimira
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