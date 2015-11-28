28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Воздушная готика на аллеях Царского Села
В Музее-заповеднике «Царское село» ведущие дизайнеры представят итоги своей фантазии. В этом году творцы искали вдохновение к готике, мистике и романтизме. 24 июня вы можете не только насладится чудесной прогулкой в парке, но и увидеть очаровательных моделей в необычных костюмах.
Петербургские дизайнеры вновь примут участие в проекте «Ассоциации». Тема этого года «Готика: Новые смыслы». Вы увидите модное дефиле навеянное размышлением о мистике, иррациональности, устремленность готики ввысь.
Стоимость: 300 рублей
Петербургские дизайнеры вновь примут участие в проекте «Ассоциации». Тема этого года «Готика: Новые смыслы». Вы увидите модное дефиле навеянное размышлением о мистике, иррациональности, устремленность готики ввысь.
Стоимость: 300 рублей
Выставка пройдет
24 июня, с 18:00 до 20:30
Место проведения:
Пушкин, ул. Садовая, д.7
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