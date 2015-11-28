По рекам Петербурга проплывут SUP-серферы

8 и 9 июля в городе на Неве пройдет фестиваль «Фонтанка-SUP 2017». В первый день участники пройдут от набережной канала Грибоедова по Фонтанке до Летнего сада. Во второй день праздника события развернутся на пляже Петропавловской крепости. Гостей ждут конкурсы и развлечения, занятия по SUP-Йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа на пляже, мастер-классы от спортсменов.



Петербург – водный город, и еще раз в этом убедиться можно 8 и 9 июля. Профессиональные спортсмены и любители в ярких костюмах проплывут по каналам города. Фестиваль «Фонтанка SUP-2017» приготовил карнавал на досках, занятия по йоге, модный показ и состязания на тему «Девушка с веслом».



Стоимость: для зрителей бесплатно

