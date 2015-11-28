«Отечество нам Царское Село»

24 и 25 июня город Пушкин отметит свой 307 день рождения. Улицы наполнятся праздничными шествиями, карнавалами, ярмарками и выступлениями. Приезжайте в самый поэтический уголок близ Петербурга.



День города Пушкина начнется с карнавального шествия. В Буферном парке в небо взмоют дизайнерские воздушные змеи, которые создаются исключительно под заказ и не продаются в обычных магазинах. Декорированные транспортные средства поборются за первое место в конкурсах «Тачки в карнавальной прокачке» и «Коляска-Сказка». На центральной сцене покажут эко-моду, выступит группа «Оттава Ё».



Завершится праздник ярким фейерверком.



Вход свободный

