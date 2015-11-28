28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
«Отечество нам Царское Село»
24 и 25 июня город Пушкин отметит свой 307 день рождения. Улицы наполнятся праздничными шествиями, карнавалами, ярмарками и выступлениями. Приезжайте в самый поэтический уголок близ Петербурга.
День города Пушкина начнется с карнавального шествия. В Буферном парке в небо взмоют дизайнерские воздушные змеи, которые создаются исключительно под заказ и не продаются в обычных магазинах. Декорированные транспортные средства поборются за первое место в конкурсах «Тачки в карнавальной прокачке» и «Коляска-Сказка». На центральной сцене покажут эко-моду, выступит группа «Оттава Ё».
Завершится праздник ярким фейерверком.
Вход свободный
День города Пушкина начнется с карнавального шествия. В Буферном парке в небо взмоют дизайнерские воздушные змеи, которые создаются исключительно под заказ и не продаются в обычных магазинах. Декорированные транспортные средства поборются за первое место в конкурсах «Тачки в карнавальной прокачке» и «Коляска-Сказка». На центральной сцене покажут эко-моду, выступит группа «Оттава Ё».
Завершится праздник ярким фейерверком.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 24 июня, 11:00 по 25 июня, 22:00
Место проведения:
г. Пушкин
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