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45 лет группе «Аквариум»

2 июля в Спортивном комплексе «Юбилейный» отметит день рождения группа «Аквариум». Обещают сыграть лучшие песни, любимые хиты и удивить чем-нибудь новеньким.

Почти полвека Борис Гребенщиков радует поклонников своим творчеством. Группа «Аквариум» зародилась в такое время, когда слово «рок» было неприличным и запрещенным, пережила волну всеобщего помешательства на рок-музыке. В обойме «Аквариума» десятки самиздатовских альбомов и полтора десятка официальных пластинок. На концерте вас ждут сливки с творчества «Аквариума».

Стоимость: 2000–5000 рублей
Концерт пройдет
2 июля, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18
Я иду!
Теги
концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", концерт в Юбилейном, куда пойти на выходных, русский-рок
Концерт
Добавил velimira
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