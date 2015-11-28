28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
45 лет группе «Аквариум»
2 июля в Спортивном комплексе «Юбилейный» отметит день рождения группа «Аквариум». Обещают сыграть лучшие песни, любимые хиты и удивить чем-нибудь новеньким.
Почти полвека Борис Гребенщиков радует поклонников своим творчеством. Группа «Аквариум» зародилась в такое время, когда слово «рок» было неприличным и запрещенным, пережила волну всеобщего помешательства на рок-музыке. В обойме «Аквариума» десятки самиздатовских альбомов и полтора десятка официальных пластинок. На концерте вас ждут сливки с творчества «Аквариума».
Стоимость: 2000–5000 рублей
Почти полвека Борис Гребенщиков радует поклонников своим творчеством. Группа «Аквариум» зародилась в такое время, когда слово «рок» было неприличным и запрещенным, пережила волну всеобщего помешательства на рок-музыке. В обойме «Аквариума» десятки самиздатовских альбомов и полтора десятка официальных пластинок. На концерте вас ждут сливки с творчества «Аквариума».
Стоимость: 2000–5000 рублей
Концерт пройдет
2 июля, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18
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