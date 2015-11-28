45 лет группе «Аквариум»

2 июля в Спортивном комплексе «Юбилейный» отметит день рождения группа «Аквариум». Обещают сыграть лучшие песни, любимые хиты и удивить чем-нибудь новеньким.



Почти полвека Борис Гребенщиков радует поклонников своим творчеством. Группа «Аквариум» зародилась в такое время, когда слово «рок» было неприличным и запрещенным, пережила волну всеобщего помешательства на рок-музыке. В обойме «Аквариума» десятки самиздатовских альбомов и полтора десятка официальных пластинок. На концерте вас ждут сливки с творчества «Аквариума».



Стоимость: 2000–5000 рублей

