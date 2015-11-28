Иди на штурм крепости Корела

На фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями.



В исторической крепости Корела, возродят славные деньки сражений русских и шведов в XIV-XV веках. Место помнит звон лат прошлого, наполнено средневековой атмосферой. Крепость стоит на берегу реки, для отдыха гостей есть чистый пляж, где можно расслабиться между боями. Благодаря особенностям крепости формат войны разнообразен: штурм ворот, коридор, забеги по полю, все, что душа пожелает. Проведи несколько дней в радушном средневековье.



Стоимость: 100-300 рублей

