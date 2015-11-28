28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Иди на штурм крепости Корела
На фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями.
В исторической крепости Корела, возродят славные деньки сражений русских и шведов в XIV-XV веках. Место помнит звон лат прошлого, наполнено средневековой атмосферой. Крепость стоит на берегу реки, для отдыха гостей есть чистый пляж, где можно расслабиться между боями. Благодаря особенностям крепости формат войны разнообразен: штурм ворот, коридор, забеги по полю, все, что душа пожелает. Проведи несколько дней в радушном средневековье.
Стоимость: 100-300 рублей
В исторической крепости Корела, возродят славные деньки сражений русских и шведов в XIV-XV веках. Место помнит звон лат прошлого, наполнено средневековой атмосферой. Крепость стоит на берегу реки, для отдыха гостей есть чистый пляж, где можно расслабиться между боями. Благодаря особенностям крепости формат войны разнообразен: штурм ворот, коридор, забеги по полю, все, что душа пожелает. Проведи несколько дней в радушном средневековье.
Стоимость: 100-300 рублей
Фестиваль пройдет
30 июня 18:00–22:00; 1 июля 12:00–21:00; 2 июля 12:00–15:00
Место проведения:
Крепость Корела, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3
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