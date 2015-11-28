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Смотри кино на Новой Голландии
На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk.
Фестиваль документального кино Beat Film приготовил фильмы о легендарных музыкантах. На Новой Голландии под открытых небом покажут четыре картины, которые вдохновят вас на подвиги.
Расписание:
6 июля, 20:00 — Citizen Jane: Battle For the City, режиссёр Мэтт Тирнауэр (США, 2016)
7 июля, 20:00 — Daft Punk Unchained, режиссёр Эрве Мартен-Дельпьер (Франция, 2015)
8 июля, 20:00 — Northern Disco Lights, режиссёр Бен Дейвис (Великобритания, Норвегия, 2016)
9 июля, 20:00 — David Bowie — The Last Five Years, режиссёр Фрэнсис Уэйтли (Великобритания, 2017)
Фестиваль документального кино Beat Film приготовил фильмы о легендарных музыкантах. На Новой Голландии под открытых небом покажут четыре картины, которые вдохновят вас на подвиги.
Расписание:
6 июля, 20:00 — Citizen Jane: Battle For the City, режиссёр Мэтт Тирнауэр (США, 2016)
7 июля, 20:00 — Daft Punk Unchained, режиссёр Эрве Мартен-Дельпьер (Франция, 2015)
8 июля, 20:00 — Northern Disco Lights, режиссёр Бен Дейвис (Великобритания, Норвегия, 2016)
9 июля, 20:00 — David Bowie — The Last Five Years, режиссёр Фрэнсис Уэйтли (Великобритания, 2017)
Фестиваль пройдет
c 6 июля, 20:00 по 9 июля, 22:00
Место проведения:
Новая Голландия
Я иду!
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