Смотри кино на Новой Голландии

На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk.



Фестиваль документального кино Beat Film приготовил фильмы о легендарных музыкантах. На Новой Голландии под открытых небом покажут четыре картины, которые вдохновят вас на подвиги.



Расписание:



6 июля, 20:00 — Citizen Jane: Battle For the City, режиссёр Мэтт Тирнауэр (США, 2016)



7 июля, 20:00 — Daft Punk Unchained, режиссёр Эрве Мартен-Дельпьер (Франция, 2015)



8 июля, 20:00 — Northern Disco Lights, режиссёр Бен Дейвис (Великобритания, Норвегия, 2016)



9 июля, 20:00 — David Bowie — The Last Five Years, режиссёр Фрэнсис Уэйтли (Великобритания, 2017)

