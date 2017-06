Смотри кино на Новой Голландии

. , , , , , Daft Punk.



Beat Film . , .



:



6 , 20:00 Citizen Jane: Battle For the City, (, 2016)



7 , 20:00 Daft Punk Unchained, - (, 2015)



8 , 20:00 Northern Disco Lights, (, , 2016)



9 , 20:00 David Bowie The Last Five Years, (, 2017)