Отдыхай на «Усадьбе джаз»

Самое джазовое событие года пройдет 29 июля. Фестиваль «Усадьба Джаз» ежегодно радует город на Неве волшебной музыкой, любимыми певцами и новыми именами. Елагин остров наполнится кантри-джазом, джазовым хип-хопом, кубинским джазом и самой разной солнечной музыкой.



Любимый фестиваль лета «Усадьба Джаз» уже настраивает инструменты и заряжается нужным драйвом. В этом году фестиваль посетит лауреат премии «Грэмми», гитарист John Scofield. Петербургская группа «Аукцыон» порадует гостей новыми экспериментами и эксцентрическими эскападами Олега Гаркуши. Любителей предаться ностальгии ждут шлягеры ВИА «Пролетарское танго». Вторая сцена Усадьбы Jazz посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. ⅞ Band сыграют джаз с отголосками средиземноморского фолка. Группа Zventa Sventana и Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой. Франко-гвинейская группа Ba Cissoko покажут драйв на западноафриканской разновидности арфы.



Стоимость: от 1800 рублей

