28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Отдыхай на «Усадьбе джаз»
Самое джазовое событие года пройдет 29 июля. Фестиваль «Усадьба Джаз» ежегодно радует город на Неве волшебной музыкой, любимыми певцами и новыми именами. Елагин остров наполнится кантри-джазом, джазовым хип-хопом, кубинским джазом и самой разной солнечной музыкой.
Любимый фестиваль лета «Усадьба Джаз» уже настраивает инструменты и заряжается нужным драйвом. В этом году фестиваль посетит лауреат премии «Грэмми», гитарист John Scofield. Петербургская группа «Аукцыон» порадует гостей новыми экспериментами и эксцентрическими эскападами Олега Гаркуши. Любителей предаться ностальгии ждут шлягеры ВИА «Пролетарское танго». Вторая сцена Усадьбы Jazz посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. ⅞ Band сыграют джаз с отголосками средиземноморского фолка. Группа Zventa Sventana и Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой. Франко-гвинейская группа Ba Cissoko покажут драйв на западноафриканской разновидности арфы.
Стоимость: от 1800 рублей
Любимый фестиваль лета «Усадьба Джаз» уже настраивает инструменты и заряжается нужным драйвом. В этом году фестиваль посетит лауреат премии «Грэмми», гитарист John Scofield. Петербургская группа «Аукцыон» порадует гостей новыми экспериментами и эксцентрическими эскападами Олега Гаркуши. Любителей предаться ностальгии ждут шлягеры ВИА «Пролетарское танго». Вторая сцена Усадьбы Jazz посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. ⅞ Band сыграют джаз с отголосками средиземноморского фолка. Группа Zventa Sventana и Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой. Франко-гвинейская группа Ba Cissoko покажут драйв на западноафриканской разновидности арфы.
Стоимость: от 1800 рублей
Фестиваль пройдет
29 июля, с 12:00 до 23:00
Место проведения:
ЦПКиО им. Кирова на Елагином Острове
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