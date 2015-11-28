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Отдыхай на «Усадьбе джаз»

Самое джазовое событие года пройдет 29 июля. Фестиваль «Усадьба Джаз» ежегодно радует город на Неве волшебной музыкой, любимыми певцами и новыми именами. Елагин остров наполнится кантри-джазом, джазовым хип-хопом, кубинским джазом и самой разной солнечной музыкой.

Любимый фестиваль лета «Усадьба Джаз» уже настраивает инструменты и заряжается нужным драйвом. В этом году фестиваль посетит лауреат премии «Грэмми», гитарист John Scofield. Петербургская группа «Аукцыон» порадует гостей новыми экспериментами и эксцентрическими эскападами Олега Гаркуши. Любителей предаться ностальгии ждут шлягеры ВИА «Пролетарское танго». Вторая сцена Усадьбы Jazz посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. &#8542; Band сыграют джаз с отголосками средиземноморского фолка. Группа Zventa Sventana и Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой. Франко-гвинейская группа Ba Cissoko покажут драйв на западноафриканской разновидности арфы.

Стоимость: от 1800 рублей
Фестиваль пройдет
29 июля, с 12:00 до 23:00
Место проведения:
ЦПКиО им. Кирова на Елагином Острове
Я иду!
Теги
Елагин остров, куда пойти на выходных, усадьба Джаз
Фестиваль
Добавил velimira
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