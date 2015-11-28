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Напиши портрет музыканта среди парящих зонтиков

На Соляном переулке, под яркими парящими зонтиками пройдет флешмоб «Знай музыку в лицо». Каждый станет художником и напишет портрет музыканта в стиле Энди Уорхола.

30 июня произойдет чудо – за два с половиной часа из любого человека сделают художника. Эту миссию возьмет на себя Завод художественных красок «Невская палитра» и художественная студия ART& METIER. А помогут свершиться чудесам яркие парящие зонтики. Имя музыканта, чей портрет вы будете писать акриловыми красками вы узнаете только на флешмобе.

Стоимость: бесплатно, по регистрации
Вечеринка пройдет
30 июня, с 18:00 до 20:30
Место проведения:
Соляной переулок
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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