Напиши портрет музыканта среди парящих зонтиков

30 июня произойдет чудо – за два с половиной часа из любого человека сделают художника. Эту миссию возьмет на себя Завод художественных красок «Невская палитра» и художественная студия ART& METIER. А помогут свершиться чудесам яркие парящие зонтики. Имя музыканта, чей портрет вы будете писать акриловыми красками вы узнаете только на флешмобе.