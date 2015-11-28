Новое искусство в Александринке

Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей.



Самые актуальные направления и формы в медиаискусстве представят на фестивале Media In. Тема фестиваля - символ вечности и цикличности, идеальная геометрическая форма «Круг». С вечера 14 июля и всю ночь в программе аудиовизуальные выступления. Центральной площадкой станет уникальное пространство с круговым экраном, на котором покажут фестивальную программу. 15 и 16 июля зрители посмотрят панорамное кино, а завершится фестиваль интерактивным медиаперформансом.



Стоимость: 800-1800 рублей

