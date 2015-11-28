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Новое искусство в Александринке

Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей.

Самые актуальные направления и формы в медиаискусстве представят на фестивале Media In. Тема фестиваля - символ вечности и цикличности, идеальная геометрическая форма «Круг». С вечера 14 июля и всю ночь в программе аудиовизуальные выступления. Центральной площадкой станет уникальное пространство с круговым экраном, на котором покажут фестивальную программу. 15 и 16 июля зрители посмотрят панорамное кино, а завершится фестиваль интерактивным медиаперформансом.

Стоимость: 800-1800 рублей
Фестиваль пройдет
c 14 июля, 20:00 по 16 июля, 23:00
Место проведения:
Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, медиа-арт, медиаискусство, новая сцена Александринки
Фестиваль
Добавил velimira
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