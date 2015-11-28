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Опера - городу

Культурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера- всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли.

С 12 по 22 июля в Петербурге пройдет международный фестиваль «Опера — всем». На открытом воздухе покажут мировые шедевры оперного искусства. Идея фестиваля - сделать доступным элитарное искусство оперного театра. Режиссеры используют архитектурные ландшафты города в качестве естественных декораций и кулис для музыкально-драматический постановок.

Программа фестиваля:

12 июля 19:00 — «Руслан и Людмила», Михаил Глинка. Соборная площадь Петропавловской крепости
15 июля 17:00 — «Вольный стрелок», Карл Мария фон Вебер. Улица Зодчего Росси.
19 июля 19:00 — «Риголетто», Джузеппе Верди. ЦПКиО имени С. М. Кирова. Елагин остров перед Елагиноостровским дворцом.
22 июля 17:00 — «Кармен», Жорж Бизе. ГМЗ «Царское Село», Парадный плац Екатерининского дворца.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 12 июля, 19:00 по 22 июля, 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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Фестиваль
Добавил velimira
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