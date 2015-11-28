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Выходи онлайн на VK-Fest

В середине июля в парке 300-летия виртуальная реальность выйдет в свет. Все, к чему вы привыкли в интернете, станет доступно в действительности. Общение с известными блогерами пройдет в живую, любимые музыканты споют для вас со сцены, а друзья по переписке покажут свои истинные лица.

В первый день фестиваля выступят Мумий Тролль, Звери, Jah Khalib, PRAVADA, Макс Барских, ESTRADARADA, Pendulum, Manizha, Miyagi & Эндшпиль. Во второй день порадуют - Би-2, Макс Корж, Guf, Нервы, АнимациЯ, Мот, Скруджи, Yellow Claw, YANIX, L'one. Сообщества-миллионники выйдут в реальностmь, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, косплееры, лучшие команды черлидинга украсят площадки зажигательными выступлениями, танцами, завораживающими трюками и речёвками. Приходи на фестиваль всего.

Стоимость: от 600 рублей
Фестиваль пройдет
15 июля, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
Я иду!
Теги
vk fest, куда пойти на выходных, парк 300-летия
Фестиваль
Добавил velimira
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