28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Выходи онлайн на VK-Fest
В середине июля в парке 300-летия виртуальная реальность выйдет в свет. Все, к чему вы привыкли в интернете, станет доступно в действительности. Общение с известными блогерами пройдет в живую, любимые музыканты споют для вас со сцены, а друзья по переписке покажут свои истинные лица.
В первый день фестиваля выступят Мумий Тролль, Звери, Jah Khalib, PRAVADA, Макс Барских, ESTRADARADA, Pendulum, Manizha, Miyagi & Эндшпиль. Во второй день порадуют - Би-2, Макс Корж, Guf, Нервы, АнимациЯ, Мот, Скруджи, Yellow Claw, YANIX, L'one. Сообщества-миллионники выйдут в реальностmь, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, косплееры, лучшие команды черлидинга украсят площадки зажигательными выступлениями, танцами, завораживающими трюками и речёвками. Приходи на фестиваль всего.
Стоимость: от 600 рублей
В первый день фестиваля выступят Мумий Тролль, Звери, Jah Khalib, PRAVADA, Макс Барских, ESTRADARADA, Pendulum, Manizha, Miyagi & Эндшпиль. Во второй день порадуют - Би-2, Макс Корж, Guf, Нервы, АнимациЯ, Мот, Скруджи, Yellow Claw, YANIX, L'one. Сообщества-миллионники выйдут в реальностmь, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, косплееры, лучшие команды черлидинга украсят площадки зажигательными выступлениями, танцами, завораживающими трюками и речёвками. Приходи на фестиваль всего.
Стоимость: от 600 рублей
Фестиваль пройдет
15 июля, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
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