Будь в курсе современного искусства

Школа Master представляет курс искусствоведа Дмитрия Озеркова «Лето 2017: Самые важные события в мире современного искусства». Вы узнаете, где смотреть актуально искусство, ради чего стоит ехать в Венецию и Базель, что в тренде у художников нынче.



Куратор, искусствовед и активный деятель мирового арт-сообщества – Дмитрий Озерков - расскажет о современной художественной жизни. Курс посвящен главным биеннале и арт-ярмаркам этого лета. Вы узнаете том, как организуются эти проекты и чем они примечательны в этом году.



Темы лекций:

17 июля — Documenta 14 в Афинах и Касселе

24 июля — 57-я Венецианская биеннале современного искусства. Основной проект и лучшие национальные павильоны

31 июля — Ярмарка Art Basel в Базеле



Стоимость: от 1500 рублей

