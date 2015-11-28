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Будь в курсе современного искусства

Школа Master представляет курс искусствоведа Дмитрия Озеркова «Лето 2017: Самые важные события в мире современного искусства». Вы узнаете, где смотреть актуально искусство, ради чего стоит ехать в Венецию и Базель, что в тренде у художников нынче.

Куратор, искусствовед и активный деятель мирового арт-сообщества – Дмитрий Озерков - расскажет о современной художественной жизни. Курс посвящен главным биеннале и арт-ярмаркам этого лета. Вы узнаете том, как организуются эти проекты и чем они примечательны в этом году.

Темы лекций:
17 июля — Documenta 14 в Афинах и Касселе
24 июля — 57-я Венецианская биеннале современного искусства. Основной проект и лучшие национальные павильоны
31 июля — Ярмарка Art Basel в Базеле

Стоимость: от 1500 рублей
Лекция пройдет
17 июля 19:00; 24 июля 19:00; 31 июля 19:00
Место проведения:
Итальянская ул. 17
Я иду!
Теги
биеннале, искусство, лекции
Лекция
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