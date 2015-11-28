28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Будь в курсе современного искусства
Школа Master представляет курс искусствоведа Дмитрия Озеркова «Лето 2017: Самые важные события в мире современного искусства». Вы узнаете, где смотреть актуально искусство, ради чего стоит ехать в Венецию и Базель, что в тренде у художников нынче.
Куратор, искусствовед и активный деятель мирового арт-сообщества – Дмитрий Озерков - расскажет о современной художественной жизни. Курс посвящен главным биеннале и арт-ярмаркам этого лета. Вы узнаете том, как организуются эти проекты и чем они примечательны в этом году.
Темы лекций:
17 июля — Documenta 14 в Афинах и Касселе
24 июля — 57-я Венецианская биеннале современного искусства. Основной проект и лучшие национальные павильоны
31 июля — Ярмарка Art Basel в Базеле
Стоимость: от 1500 рублей
Куратор, искусствовед и активный деятель мирового арт-сообщества – Дмитрий Озерков - расскажет о современной художественной жизни. Курс посвящен главным биеннале и арт-ярмаркам этого лета. Вы узнаете том, как организуются эти проекты и чем они примечательны в этом году.
Темы лекций:
17 июля — Documenta 14 в Афинах и Касселе
24 июля — 57-я Венецианская биеннале современного искусства. Основной проект и лучшие национальные павильоны
31 июля — Ярмарка Art Basel в Базеле
Стоимость: от 1500 рублей
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