28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Отрывайся в Stereopark'е
Новый парк возле ТРК «Мега Дыбенко» проведет музыкальный фестиваль. Если вы не можете поехать на Stereoleto, то у вас есть шанс бесплатно послушать отличную музыку в парке.
«Мега Дыбенко» и Stereoleto в первый день июля устроят фестиваль Stereopark для всех желающих. В новом парке, где деревья только набирают силу, выступят зажигательные «Animal ДжаZ», джазовая дива Саша Алмазова с проектом «Non Cadenza», жизнеутверждающие «Восемь по Гринвичу», лауреаты конкурса Stereoleto 2017. Гостей развлекут интерактивной программой и накормят уличной едой.
Стоимость: вход свободный
«Мега Дыбенко» и Stereoleto в первый день июля устроят фестиваль Stereopark для всех желающих. В новом парке, где деревья только набирают силу, выступят зажигательные «Animal ДжаZ», джазовая дива Саша Алмазова с проектом «Non Cadenza», жизнеутверждающие «Восемь по Гринвичу», лауреаты конкурса Stereoleto 2017. Гостей развлекут интерактивной программой и накормят уличной едой.
Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
1 июля, с 14:00 до 20:00
Место проведения:
Мурманское ш., 12-й км, Кудрово, Ленинградская обл.
Я иду!
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