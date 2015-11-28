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Отрывайся в Stereopark'е

Новый парк возле ТРК «Мега Дыбенко» проведет музыкальный фестиваль. Если вы не можете поехать на Stereoleto, то у вас есть шанс бесплатно послушать отличную музыку в парке.

«Мега Дыбенко» и Stereoleto в первый день июля устроят фестиваль Stereopark для всех желающих. В новом парке, где деревья только набирают силу, выступят зажигательные «Animal ДжаZ», джазовая дива Саша Алмазова с проектом «Non Cadenza», жизнеутверждающие «Восемь по Гринвичу», лауреаты конкурса Stereoleto 2017. Гостей развлекут интерактивной программой и накормят уличной едой.

Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
1 июля, с 14:00 до 20:00
Место проведения:
Мурманское ш., 12-й км, Кудрово, Ленинградская обл.
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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