Отрывайся в Stereopark'е

Новый парк возле ТРК «Мега Дыбенко» проведет музыкальный фестиваль. Если вы не можете поехать на Stereoleto, то у вас есть шанс бесплатно послушать отличную музыку в парке.



«Мега Дыбенко» и Stereoleto в первый день июля устроят фестиваль Stereopark для всех желающих. В новом парке, где деревья только набирают силу, выступят зажигательные «Animal ДжаZ», джазовая дива Саша Алмазова с проектом «Non Cadenza», жизнеутверждающие «Восемь по Гринвичу», лауреаты конкурса Stereoleto 2017. Гостей развлекут интерактивной программой и накормят уличной едой.



Стоимость: вход свободный

