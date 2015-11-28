28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Веселись на речном карнавале
В Северной Венеции устроят речной карнавал. По рекам и каналам Петербурга 8 июля прокатятся яркие теплоходы и речные трамваи. Атмосферу праздника поддержат музыканты, художники и фудтраки с едой.
Речной карнавал начнется у Марсового поля между Первым и Вторым Садовыми мостами. Далее он пройдёт по реке Фонтанке, через Крюков канал войдёт в Мойку и закончится выходом из Зимней канавки в Неву. Карнавальное настроение создаст музыка из советских фильмов, ожившие мифы и легенды о морских жителях, передвижная выставка.
Стоимость: бесплатно
Речной карнавал начнется у Марсового поля между Первым и Вторым Садовыми мостами. Далее он пройдёт по реке Фонтанке, через Крюков канал войдёт в Мойку и закончится выходом из Зимней канавки в Неву. Карнавальное настроение создаст музыка из советских фильмов, ожившие мифы и легенды о морских жителях, передвижная выставка.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
8 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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