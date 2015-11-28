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Морская неделя в Северной Венеции

В начале июля в Петербурге пройдут парады яхт, кораблей и катеров. К набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется парусный бриг Roald, на его борт можно подняться бесплатно. Завершится неделя световым шоу на воде и фейерверком.

Зрелищные мероприятия пройдут в Петербурге с 3 по 9 июля. Морская ассамблея обеспечит парад парусных судов, в нем также примут участие классические яхты, построенные не позднее 65 года прошлого века. Гости фестиваля поднимутся на борт кораблей, узнают их историю. На суши вас ждут концерты, ярмарки морских вещей, кинопоказы в стенах Петропавловской крепости. Окончанием ассамблеи станет «Вальс парусов», а с борта судна в небо запустят яркий фейерверк.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
c 3 июля, 12:00 по 9 июля, 21:30
Место проведения:
Акватория Невы
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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