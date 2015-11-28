28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
В ритме джаза
В середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки.
С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Петроджаз». Для вас выступят русские команды, оркестры, испанский коллектив Naima, американская певица Karmen Moxie. Танцевальные мастер-классы расшевелят даже меланхоличных петербуржцев. А фудкорты и программа для детей делает фестиваль отличным семейным праздником.
Фестиваль «Петроджаз» проводится с 2003 года, несколько лет назад вход на него стал свободным.
Стоимость: бесплатно
С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Петроджаз». Для вас выступят русские команды, оркестры, испанский коллектив Naima, американская певица Karmen Moxie. Танцевальные мастер-классы расшевелят даже меланхоличных петербуржцев. А фудкорты и программа для детей делает фестиваль отличным семейным праздником.
Фестиваль «Петроджаз» проводится с 2003 года, несколько лет назад вход на него стал свободным.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
c 14 июля, 15:00 по 16 июля, 22:00
Место проведения:
площадь Островского
Я иду!
Теги
Добавить комментарий