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В ритме джаза

В середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки.

С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Петроджаз». Для вас выступят русские команды, оркестры, испанский коллектив Naima, американская певица Karmen Moxie. Танцевальные мастер-классы расшевелят даже меланхоличных петербуржцев. А фудкорты и программа для детей делает фестиваль отличным семейным праздником.

Фестиваль «Петроджаз» проводится с 2003 года, несколько лет назад вход на него стал свободным.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
c 14 июля, 15:00 по 16 июля, 22:00
Место проведения:
площадь Островского
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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