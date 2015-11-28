В ритме джаза

В середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки.



С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Петроджаз». Для вас выступят русские команды, оркестры, испанский коллектив Naima, американская певица Karmen Moxie. Танцевальные мастер-классы расшевелят даже меланхоличных петербуржцев. А фудкорты и программа для детей делает фестиваль отличным семейным праздником.



Фестиваль «Петроджаз» проводится с 2003 года, несколько лет назад вход на него стал свободным.



Стоимость: бесплатно

