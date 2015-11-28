Отправь письмо в Хогвартс

28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
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В Лофте «Этажи» устроят праздник для любителей загадочных сов. Вы узнаете, как содержать лесных хищников в домашних условиях, познакомитесь с разными породами сов и сделаете яркие снимки.
Лофт проект «Этажи» продолжает сближать мир людей и диких зверей. Совы – очень загадочные существа. У многих народов сохранились мифы и поверья об этих удивительных созданиях. А благодаря массовой культуры, совы ассоциируются у нас с сериалом Твин Пикс, где они «не то, чем кажутся». Для более молодого поколения совы – почтальоны волшебного мира Гарри Поттера. На фестивале в «Этажах» вы узнаете о том, как содержать ночных птиц дома, какие бывают породы сов, на память останутся красивые фотографии.
Стоимость: 100 рублей
Лофт проект «Этажи» продолжает сближать мир людей и диких зверей. Совы – очень загадочные существа. У многих народов сохранились мифы и поверья об этих удивительных созданиях. А благодаря массовой культуры, совы ассоциируются у нас с сериалом Твин Пикс, где они «не то, чем кажутся». Для более молодого поколения совы – почтальоны волшебного мира Гарри Поттера. На фестивале в «Этажах» вы узнаете о том, как содержать ночных птиц дома, какие бывают породы сов, на память останутся красивые фотографии.
Стоимость: 100 рублей
Фестиваль пройдет
c 29 июля, 09:00 по 30 июля, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
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