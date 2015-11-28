Отправь письмо в Хогвартс

В Лофте «Этажи» устроят праздник для любителей загадочных сов. Вы узнаете, как содержать лесных хищников в домашних условиях, познакомитесь с разными породами сов и сделаете яркие снимки.



Лофт проект «Этажи» продолжает сближать мир людей и диких зверей. Совы – очень загадочные существа. У многих народов сохранились мифы и поверья об этих удивительных созданиях. А благодаря массовой культуры, совы ассоциируются у нас с сериалом Твин Пикс, где они «не то, чем кажутся». Для более молодого поколения совы – почтальоны волшебного мира Гарри Поттера. На фестивале в «Этажах» вы узнаете о том, как содержать ночных птиц дома, какие бывают породы сов, на память останутся красивые фотографии.



Стоимость: 100 рублей

