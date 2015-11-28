28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на фестиваль чудес
В конце июля в Петербурге пройдет фестиваль фантастики и комиксов «Старкон». Яркий косплей, игры, квесты и встречи с фантастами обеспечены гостям «Экспофорума».
Лучшие образцы современной массовой культуры предстанут на «Старконе». Комиксы, кино, телесериалы, видеоигры станут реальностью на фестивале. Вас ждут фантастические декорации из фильмов, сказочные фотозоны, увлекательные квесты по мирам любимых книг, встречи с популяризаторами науки, игровые новинки, конкурс яркого косплея. Также вы сыграете в лазертаг, попробуйте стать человеком-пауком на скалодроме, займетесь киберспортом. Отдельная зона посвящена искусству, где желающих научат создавать комиксы и компьютерные игры.
Стоимость: 1000-3500 рублей
Лучшие образцы современной массовой культуры предстанут на «Старконе». Комиксы, кино, телесериалы, видеоигры станут реальностью на фестивале. Вас ждут фантастические декорации из фильмов, сказочные фотозоны, увлекательные квесты по мирам любимых книг, встречи с популяризаторами науки, игровые новинки, конкурс яркого косплея. Также вы сыграете в лазертаг, попробуйте стать человеком-пауком на скалодроме, займетесь киберспортом. Отдельная зона посвящена искусству, где желающих научат создавать комиксы и компьютерные игры.
Стоимость: 1000-3500 рублей
Фестиваль пройдет
c 28 июля, 12:00 по 30 июля, 22:00
Место проведения:
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Пербургское шоссе, 64/1
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