Приходи на фестиваль чудес

В конце июля в Петербурге пройдет фестиваль фантастики и комиксов «Старкон». Яркий косплей, игры, квесты и встречи с фантастами обеспечены гостям «Экспофорума».



Лучшие образцы современной массовой культуры предстанут на «Старконе». Комиксы, кино, телесериалы, видеоигры станут реальностью на фестивале. Вас ждут фантастические декорации из фильмов, сказочные фотозоны, увлекательные квесты по мирам любимых книг, встречи с популяризаторами науки, игровые новинки, конкурс яркого косплея. Также вы сыграете в лазертаг, попробуйте стать человеком-пауком на скалодроме, займетесь киберспортом. Отдельная зона посвящена искусству, где желающих научат создавать комиксы и компьютерные игры.



Стоимость: 1000-3500 рублей

