28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Вставай на борд
На Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов.
Новый вид спорта активно набирает популярность в России. По всей стране впервые отметят День сапбординга. В Петербурге пройдет двухдневный фестиваль у Осиновецкого маяка, на живописном берегу Ладожского озера. Кроме соревнований профессиональных сапсерферов, вы сами сможете постоять на доске. Также здесь устроят модное дефиле на серфах, битву на досках, и даже SUP-йогу.
Стоимость: вход свободный
Новый вид спорта активно набирает популярность в России. По всей стране впервые отметят День сапбординга. В Петербурге пройдет двухдневный фестиваль у Осиновецкого маяка, на живописном берегу Ладожского озера. Кроме соревнований профессиональных сапсерферов, вы сами сможете постоять на доске. Также здесь устроят модное дефиле на серфах, битву на досках, и даже SUP-йогу.
Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
1 июля 12:30-21:30; 2 июля 8:30-21:00
Место проведения:
Ладожское Озеро, Осиновецкий маяк, Ленинградская область
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