Вставай на борд

На Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов.



Новый вид спорта активно набирает популярность в России. По всей стране впервые отметят День сапбординга. В Петербурге пройдет двухдневный фестиваль у Осиновецкого маяка, на живописном берегу Ладожского озера. Кроме соревнований профессиональных сапсерферов, вы сами сможете постоять на доске. Также здесь устроят модное дефиле на серфах, битву на досках, и даже SUP-йогу.



Стоимость: вход свободный

