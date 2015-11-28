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Вставай на борд

На Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов.

Новый вид спорта активно набирает популярность в России. По всей стране впервые отметят День сапбординга. В Петербурге пройдет двухдневный фестиваль у Осиновецкого маяка, на живописном берегу Ладожского озера. Кроме соревнований профессиональных сапсерферов, вы сами сможете постоять на доске. Также здесь устроят модное дефиле на серфах, битву на досках, и даже SUP-йогу.

Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
1 июля 12:30-21:30; 2 июля 8:30-21:00
Место проведения:
Ладожское Озеро, Осиновецкий маяк, Ленинградская область
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Фестиваль
Добавил velimira
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