Праздник детства в Юсуповском саду

27 августа Юсуповский сад наполнится звонким смехом и радостными детьми. Ростовые куклы будут веселить гостей, фотографироваться и обниматься, весь день будет звучать живая музыка.



Фестивалю ростовых кукол исполняется пять лет. Приходите всей семьей отметить первый юбилей доброго праздника. В Юсуповском саду вас ждут ростовые куклы самых разных персонажей. С ними можно играть, фотографироваться и обниматься. Бесплатные тематические зоны раскинутся по всему саду, по аллеям пройдет два парада героев.





Стоимость: вход свободный

