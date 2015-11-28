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Праздник детства в Юсуповском саду

27 августа Юсуповский сад наполнится звонким смехом и радостными детьми. Ростовые куклы будут веселить гостей, фотографироваться и обниматься, весь день будет звучать живая музыка.

Фестивалю ростовых кукол исполняется пять лет. Приходите всей семьей отметить первый юбилей доброго праздника. В Юсуповском саду вас ждут ростовые куклы самых разных персонажей. С ними можно играть, фотографироваться и обниматься. Бесплатные тематические зоны раскинутся по всему саду, по аллеям пройдет два парада героев.


Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
27 августа, с 11:00 до 19:00
Место проведения:
Юсуповский сад
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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