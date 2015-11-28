28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Праздник детства в Юсуповском саду
27 августа Юсуповский сад наполнится звонким смехом и радостными детьми. Ростовые куклы будут веселить гостей, фотографироваться и обниматься, весь день будет звучать живая музыка.
Фестивалю ростовых кукол исполняется пять лет. Приходите всей семьей отметить первый юбилей доброго праздника. В Юсуповском саду вас ждут ростовые куклы самых разных персонажей. С ними можно играть, фотографироваться и обниматься. Бесплатные тематические зоны раскинутся по всему саду, по аллеям пройдет два парада героев.
Стоимость: вход свободный
Фестивалю ростовых кукол исполняется пять лет. Приходите всей семьей отметить первый юбилей доброго праздника. В Юсуповском саду вас ждут ростовые куклы самых разных персонажей. С ними можно играть, фотографироваться и обниматься. Бесплатные тематические зоны раскинутся по всему саду, по аллеям пройдет два парада героев.
Стоимость: вход свободный
Фестиваль пройдет
27 августа, с 11:00 до 19:00
Место проведения:
Юсуповский сад
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