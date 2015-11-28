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Мелодии Петербурга

Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра.

В историческом Александровском парке пройдут бесплатные концерты. 2 июля камерный оркестр «Северная симфониетта» исполнит «Джазовые сказки» Лероя Андерсона. 9 июля оркестр под руководством Фабио Мастранджело сыграет бессмертные произведения Моцарта, Дворжака, Элгара и Чайковского. Почувствуй себя в культурной столице, приобщись к высокому искусству.

Стоимость: бесплатно
Концерт пройдет
c 2 июля, 17:00 по 9 июля, 18:00
Место проведения:
парк Александровский, 4
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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