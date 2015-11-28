Мелодии Петербурга

Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра.



В историческом Александровском парке пройдут бесплатные концерты. 2 июля камерный оркестр «Северная симфониетта» исполнит «Джазовые сказки» Лероя Андерсона. 9 июля оркестр под руководством Фабио Мастранджело сыграет бессмертные произведения Моцарта, Дворжака, Элгара и Чайковского. Почувствуй себя в культурной столице, приобщись к высокому искусству.



Стоимость: бесплатно

