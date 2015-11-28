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Марафон собачек из «Маски»

«Аллея парящих зонтиков» станет беговой дорожкой для подвижных собак. Джек-рассел-марафон пройдет 1 июля, принять участие может каждый.

Порода, известная по фильму «Маска» с Джимом Керри, полюбилась многим. Джек-рассел-терьер обладает множеством положительных качеств, они энергичные, подвижные и очень милые. 1 июля под яркими парящими зонтиками пробегут десятки веселых собачек. В 13:15 стартует ЗОЖ марафон. Каждому бегуну гарантируют подарок.

Стоимость: бесплатно. Для участия необходима регистрация.
Вечеринка пройдет
1 июля, с 13:00 до 14:00
Место проведения:
Соляной переулок
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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