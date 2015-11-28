28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Марафон собачек из «Маски»
«Аллея парящих зонтиков» станет беговой дорожкой для подвижных собак. Джек-рассел-марафон пройдет 1 июля, принять участие может каждый.
Порода, известная по фильму «Маска» с Джимом Керри, полюбилась многим. Джек-рассел-терьер обладает множеством положительных качеств, они энергичные, подвижные и очень милые. 1 июля под яркими парящими зонтиками пробегут десятки веселых собачек. В 13:15 стартует ЗОЖ марафон. Каждому бегуну гарантируют подарок.
Стоимость: бесплатно. Для участия необходима регистрация.
Порода, известная по фильму «Маска» с Джимом Керри, полюбилась многим. Джек-рассел-терьер обладает множеством положительных качеств, они энергичные, подвижные и очень милые. 1 июля под яркими парящими зонтиками пробегут десятки веселых собачек. В 13:15 стартует ЗОЖ марафон. Каждому бегуну гарантируют подарок.
Стоимость: бесплатно. Для участия необходима регистрация.
Вечеринка пройдет
1 июля, с 13:00 до 14:00
Место проведения:
Соляной переулок
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