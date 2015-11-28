Послушай былины на острове

В Крепости Орешек оживут древние легенды, на поле брани выйдут войны, ярмарочные скоморохи и сказатели споют песни. Реконструкторы возродят события, предшествовавшие подписанию мирного договора между новгородцами и шведами в 1323 году.



Гости фестиваля «Былинный остров» увидят исторические сражения и штурм крепости. Каждый час по старинным коридорам будут водить экскурсии. Пацифисты могут веселиться на ярмарке, слушать сказания о формирования нашего государства, играть в средневековые игры. Специальным гостем фестиваля станет кудесник из Флоренции.

