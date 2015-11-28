28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
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Послушай былины на острове
В Крепости Орешек оживут древние легенды, на поле брани выйдут войны, ярмарочные скоморохи и сказатели споют песни. Реконструкторы возродят события, предшествовавшие подписанию мирного договора между новгородцами и шведами в 1323 году.
Гости фестиваля «Былинный остров» увидят исторические сражения и штурм крепости. Каждый час по старинным коридорам будут водить экскурсии. Пацифисты могут веселиться на ярмарке, слушать сказания о формирования нашего государства, играть в средневековые игры. Специальным гостем фестиваля станет кудесник из Флоренции.
Гости фестиваля «Былинный остров» увидят исторические сражения и штурм крепости. Каждый час по старинным коридорам будут водить экскурсии. Пацифисты могут веселиться на ярмарке, слушать сказания о формирования нашего государства, играть в средневековые игры. Специальным гостем фестиваля станет кудесник из Флоренции.
Фестиваль пройдет
c 5 августа, 11:00 по 6 августа, 19:00
Место проведения:
крепость Орешек, г. Шлиссельбург
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