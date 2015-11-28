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Послушай былины на острове

В Крепости Орешек оживут древние легенды, на поле брани выйдут войны, ярмарочные скоморохи и сказатели споют песни. Реконструкторы возродят события, предшествовавшие подписанию мирного договора между новгородцами и шведами в 1323 году.

Гости фестиваля «Былинный остров» увидят исторические сражения и штурм крепости. Каждый час по старинным коридорам будут водить экскурсии. Пацифисты могут веселиться на ярмарке, слушать сказания о формирования нашего государства, играть в средневековые игры. Специальным гостем фестиваля станет кудесник из Флоренции.
Фестиваль пройдет
c 5 августа, 11:00 по 6 августа, 19:00
Место проведения:
крепость Орешек, г. Шлиссельбург
Я иду!
Теги
военно-историческая реконструкция, военно-исторический фестиваль, крепость Орешек, куда пойти на выходных
Фестиваль
Добавил velimira
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