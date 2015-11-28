Передвижной оркестр на Невском

По центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки.



Необычный проект «Скрипка на Невском» откроется на площади Искусств 8 июля в полдень. 9, 15, 22 и 23 июля с 12 дня до позднего вечера по Невскому проспекту будет перемещаться автосцена. Музыканты будут делать остановки в исторических местах и исполнять чудесную музыку. Прохожие бесплатно насладятся произведениями классиков на площади Островского, у арки Главного Штаба, в Александровском саду.



Программа:



8 июля — «До и после Моцарта. Барокко»



9 июля — «Танцы со скрипкой»



15 июля — «Скрипичные миниатюры»



22 июля — «Джазовые импровизации»



23 июля — «Скрипка народов мира»



Стоимость: бесплатно

