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В Кронштадт прибудут корабли со всей страны

Город-порт Кронштадт отметит свой любимый праздник 30 июля. В этом году День военно-морского флота пройдет с небывалым размахом, в Кронштадт прибудут корабли со всей России для участия в параде.

Боевые корабли с уникальными историями пристанут к берегам Кронштадта. Гости праздника увидят атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», крупнейшие российские парусники «Седов», «Мир» и «Крузенштерн». Также в параде примут участие авиация, военные, а принимать парад приедет президент России.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
30 июля, с 10:00 до 22:00
Место проведения:
г. Кронштадт
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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