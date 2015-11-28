28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Акробатический джаз в «Ткачах»
12 августа летнее настроение поселится в пространстве «Ткачи». Веселые циркачи дадут представление под аккомпанемент неистовых джаз-музыкантов, научат гостей фокусам. Специальный гость фестиваля «Цирк в ритме джаза» - Билли Новик.
Пространство «Ткачи» приглашает вас научиться легкости у акробатов и зажигательности у джаз-музыкантов. Насладитесь выступлением мимов и фокусников под чарующую музыку труб и саксофонов, научитесь жонглированию у лучших циркачей. Также под сводами бывшей фабрики разобьют маркет и фуд-станции. Специальным гостем фестиваля будет петербургский музыкант Билли Новик, лидер Billy's Band.
Стоимость: 300 рублей
Пространство «Ткачи» приглашает вас научиться легкости у акробатов и зажигательности у джаз-музыкантов. Насладитесь выступлением мимов и фокусников под чарующую музыку труб и саксофонов, научитесь жонглированию у лучших циркачей. Также под сводами бывшей фабрики разобьют маркет и фуд-станции. Специальным гостем фестиваля будет петербургский музыкант Билли Новик, лидер Billy's Band.
Стоимость: 300 рублей
Фестиваль пройдет
12 августа, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
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