Акробатический джаз в «Ткачах»

12 августа летнее настроение поселится в пространстве «Ткачи». Веселые циркачи дадут представление под аккомпанемент неистовых джаз-музыкантов, научат гостей фокусам. Специальный гость фестиваля «Цирк в ритме джаза» - Билли Новик.



Пространство «Ткачи» приглашает вас научиться легкости у акробатов и зажигательности у джаз-музыкантов. Насладитесь выступлением мимов и фокусников под чарующую музыку труб и саксофонов, научитесь жонглированию у лучших циркачей. Также под сводами бывшей фабрики разобьют маркет и фуд-станции. Специальным гостем фестиваля будет петербургский музыкант Билли Новик, лидер Billy's Band.



Стоимость: 300 рублей

