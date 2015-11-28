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Акробатический джаз в «Ткачах»

12 августа летнее настроение поселится в пространстве «Ткачи». Веселые циркачи дадут представление под аккомпанемент неистовых джаз-музыкантов, научат гостей фокусам. Специальный гость фестиваля «Цирк в ритме джаза» - Билли Новик.

Пространство «Ткачи» приглашает вас научиться легкости у акробатов и зажигательности у джаз-музыкантов. Насладитесь выступлением мимов и фокусников под чарующую музыку труб и саксофонов, научитесь жонглированию у лучших циркачей. Также под сводами бывшей фабрики разобьют маркет и фуд-станции. Специальным гостем фестиваля будет петербургский музыкант Билли Новик, лидер Billy's Band.

Стоимость: 300 рублей
Фестиваль пройдет
12 августа, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Я иду!
Теги
Билли Новик, джаз и цирк, куда пойти на выходных, пространство "Ткачи"
Фестиваль
Добавил velimira
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