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Классика на Неве
Петербург порадует горожан и гостей в своей утонченной манере. 9 июля на Дворцовой площади бесплатно выступят солисты ведущих мировых театров, а на Стрелке Васильевского острова - скрипач Эдвин Мартин. В завершении фестиваля «Невская симфония» в небо выпустят залпы фейерверка.
Дворцовую площадь уже негласно переименовали в «Концертную», ведь она идеально подходит для городских праздников. Особенно уместно здесь звучат классическая музыка и арии. Именно такой программой начнется концерт 9 июля. Артист Мариинского театра Григорий Чернецов, солистка молодёжной труппы Большого театра Алла Петрова, солист Венской оперы Олег Лоза выступят в сопровождении симфонического оркестра.
В восемь вечера на Стрелке Васильевского острова на сцену выйдет скрипач-виртуоз Эдвин Мартон. Музыкант известен выступлением на «Евровидении» вместе с Димой Биланом, он обладатель премии «Эмми», а после победы в конкурсе скрипачей в Монреале, Эдвину Мартону принадлежит скрипка Страдивари, на которой играл сам Паганини.
Завершится фестиваль ярким фейерверком.
Стоимость: бесплатно
Дворцовую площадь уже негласно переименовали в «Концертную», ведь она идеально подходит для городских праздников. Особенно уместно здесь звучат классическая музыка и арии. Именно такой программой начнется концерт 9 июля. Артист Мариинского театра Григорий Чернецов, солистка молодёжной труппы Большого театра Алла Петрова, солист Венской оперы Олег Лоза выступят в сопровождении симфонического оркестра.
В восемь вечера на Стрелке Васильевского острова на сцену выйдет скрипач-виртуоз Эдвин Мартон. Музыкант известен выступлением на «Евровидении» вместе с Димой Биланом, он обладатель премии «Эмми», а после победы в конкурсе скрипачей в Монреале, Эдвину Мартону принадлежит скрипка Страдивари, на которой играл сам Паганини.
Завершится фестиваль ярким фейерверком.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
17:00 концерт на Дворцовой площади; 20:00 концерт на Стрелке В.О.
Место проведения:
Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова
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