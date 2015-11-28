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Гонки невест

Молодежный фестиваль традиционных ценностей «МотоНевесты» пройдет 8 июля. Прекрасные девушки в нарядных платьях прокатятся по центру города на мотоциклах. На Стрелке Васильевского острова праздник продолжится шоу-программой.

Организаторы хотят привлечь внимание молодежи к важности брака. Чтобы понятие «семейные ценности» не покрылось пылью и не утратило важность, фестиваль семьи решили сделать ярким и современным. Невесты в сногсшибательных нарядах вместе с кавалерами на железных конях прокатятся по центру Петербурга. На Стрелке Васильевского острова пройдет концерт, модный показ, шоу-программа.

Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
8 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Стрелка Васильевского острова, Невский проспект
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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