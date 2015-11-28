28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Гонки невест
Молодежный фестиваль традиционных ценностей «МотоНевесты» пройдет 8 июля. Прекрасные девушки в нарядных платьях прокатятся по центру города на мотоциклах. На Стрелке Васильевского острова праздник продолжится шоу-программой.
Организаторы хотят привлечь внимание молодежи к важности брака. Чтобы понятие «семейные ценности» не покрылось пылью и не утратило важность, фестиваль семьи решили сделать ярким и современным. Невесты в сногсшибательных нарядах вместе с кавалерами на железных конях прокатятся по центру Петербурга. На Стрелке Васильевского острова пройдет концерт, модный показ, шоу-программа.
Стоимость: бесплатно
Организаторы хотят привлечь внимание молодежи к важности брака. Чтобы понятие «семейные ценности» не покрылось пылью и не утратило важность, фестиваль семьи решили сделать ярким и современным. Невесты в сногсшибательных нарядах вместе с кавалерами на железных конях прокатятся по центру Петербурга. На Стрелке Васильевского острова пройдет концерт, модный показ, шоу-программа.
Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
8 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Стрелка Васильевского острова, Невский проспект
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