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19 сентября 2015 Выставка
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А вам и не снилось: концерт Depeche Mode
Мечты должны сбываться, таким мог бы быть лозунг предстоящего концерта группы Depeche Mode в Петербурге. 13 июля легенды рока и электронной музыки сыграют концерт в поддержку нового альбома.
Более трех лет тишины, и вот, ураган по имени Depeche Mode надвигается на Северную столицу. Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер приедут, чтобы развеять статус живой легенды, показать новый материал. Они докажут, что сами еще актуальны и находятся в поиске. Перед туром музыканты провели ревизию в сундуке с сокровищами культурного наследия и выбрали хиты. Вам выпадает шанс услышать новые песни кумиров и увидеть невероятное шоу.
Стоимость: 3500-25000 рублей
Более трех лет тишины, и вот, ураган по имени Depeche Mode надвигается на Северную столицу. Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер приедут, чтобы развеять статус живой легенды, показать новый материал. Они докажут, что сами еще актуальны и находятся в поиске. Перед туром музыканты провели ревизию в сундуке с сокровищами культурного наследия и выбрали хиты. Вам выпадает шанс услышать новые песни кумиров и увидеть невероятное шоу.
Стоимость: 3500-25000 рублей
Концерт пройдет
13 июля, с 19:30 до 21:00
Место проведения:
Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК, пр. Юрия Гагарина, д.8
Я иду!
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