А вам и не снилось: концерт Depeche Mode

Мечты должны сбываться, таким мог бы быть лозунг предстоящего концерта группы Depeche Mode в Петербурге. 13 июля легенды рока и электронной музыки сыграют концерт в поддержку нового альбома.



Более трех лет тишины, и вот, ураган по имени Depeche Mode надвигается на Северную столицу. Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер приедут, чтобы развеять статус живой легенды, показать новый материал. Они докажут, что сами еще актуальны и находятся в поиске. Перед туром музыканты провели ревизию в сундуке с сокровищами культурного наследия и выбрали хиты. Вам выпадает шанс услышать новые песни кумиров и увидеть невероятное шоу.



Стоимость: 3500-25000 рублей

