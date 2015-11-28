Прыгай на батуте в виде пиратского корабля

В Петропавловской крепости достойно отметят важный праздник для Северной Венеции. День военно-морского флота украсят своим выступлением художники «Митьки» и группа «Несчастный случай». Гости попрыгают на батуте в виде пиратского корабля.



Петербург всегда отмечает День военно-морского флота с особым размахом. В Петропавловской крепости появится батут в виде пиратского корабля, который можно взять на абордаж. Русалки искупаются в «море» с голубыми шариками. Откроют праздник художники «Митьки», известные своей формой – тельняшками. Завершит праздник группа «Несчастный случай».



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