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Займись здоровьем на Life Picnic

Фестиваль для поклонников ЗОЖ вновь пройдет в августе. Дочерний проект от умников с Geek Picnic соберет спортсменов, красоток и знатоков правильного питания на Life Picnic.

В августе вы можете разобраться со своим здоровьем на Life Picnic. Прямо в Пулковском парке вы пройдете тесты нервной системы и функциональную диагностику мозга, ДНК-тестирование и проверку на спортивную предрасположенность. Гуру йоги и фитнеса проведут тренировки. Любители шопинга прикупят спорт-гаджеты, а гурманы отведают полезной еды. Также вас ждет много спортивных игр, развлечений, тест-зон и лекций.
Фестиваль пройдет
19 августа, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
Пулковский парк
Я иду!
Теги
LIFE PICNIC, ЗОЖ, Пулковский парк, фестиваль здоровья
Фестиваль
Добавил velimira
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