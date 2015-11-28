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Театр на высоте

Летом на петербургских крышах бурлит насыщенная жизнь. Здесь дают концерты, показывают фильмы, а теперь еще и устраивают театральные спектакли. Посмотри пьесы Довлатова и Володина на высоте.

Петербургские крыши давно стали неофициальным брендом города. Летом на крышах крупных площадок идет активная культурная жизнь. В этом году на высоте впервые пройдет театральный сезон, где покажут спектакли по произведениям И. Бродского, Ч. Буковски, А. Володина, С. Довлатова. Крыши надежно защищены, от непогоды вас укроет тент, а после спектакля можно расслабиться в баре и обсудить вопросы искусства.

Программа:

16 июля 20:00— Спектакль «Обломов иль я» по знаменитому роману И. Гончарова. Hi-Hat, Аптекарский пр., 4.

20 июля 20:00— Моноспектакль актёра АМДТ «Театр Европы» Данила Мухина «Разрешите представиться» по произведениям С. Довлатова, Ч. Буковски, А. Володина. Крыша Nevesomos’t, Большой проспект П. С., 37.

26 июля 20:00— Спектакль Ивана Стависского «Это буду я», основанный на дневниках, письмах и стихах Иосифа Бродского. Крыша Nevesomos’t, Большой проспект П. С., 37.

27 июля 20:00 — Спектакль «А я была его женой» — история непростых отношений Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Крыша Nevesomos’t, Большой проспект П. С., 37.

Стоимость: 800 рублей

Спектакль пройдет
c 16 июля, 20:00 по 27 июля, 21:30
Место проведения:
Hi-Hat, Аптекарский пр. ,4, Крыша Nevesomos’t, Большой проспект П. С., 37
Я иду!
Теги
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Спектакль
Добавил velimira
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