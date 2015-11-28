28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Музыка августа
В августе Ботанический сад Петра Великого наполнится дивным звучанием. Гости послушают «Времена года» Вивальди среди благоухающих растений.
В Ботаническом саду пройдет серия концертов под названием Summer Music Park. Красота природы и искусства соединятся, чтобы сделать каждого счастливее. Молодые музыканты Мариинского театра и Филармонии сыграют классику в современной обработке. Инструментальную музыку может не каждый понять, но благодаря окружающей природе смысл станет доступнее.
В Ботаническом саду пройдет серия концертов под названием Summer Music Park. Красота природы и искусства соединятся, чтобы сделать каждого счастливее. Молодые музыканты Мариинского театра и Филармонии сыграют классику в современной обработке. Инструментальную музыку может не каждый понять, но благодаря окружающей природе смысл станет доступнее.
Концерт пройдет
c 18 августа, 18:00 по 20 августа, 20:00
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Я иду!
Теги
Добавить комментарий