Музыка августа

В августе Ботанический сад Петра Великого наполнится дивным звучанием. Гости послушают «Времена года» Вивальди среди благоухающих растений.



В Ботаническом саду пройдет серия концертов под названием Summer Music Park. Красота природы и искусства соединятся, чтобы сделать каждого счастливее. Молодые музыканты Мариинского театра и Филармонии сыграют классику в современной обработке. Инструментальную музыку может не каждый понять, но благодаря окружающей природе смысл станет доступнее.

