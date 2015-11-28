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Музыка августа

В августе Ботанический сад Петра Великого наполнится дивным звучанием. Гости послушают «Времена года» Вивальди среди благоухающих растений.

В Ботаническом саду пройдет серия концертов под названием Summer Music Park. Красота природы и искусства соединятся, чтобы сделать каждого счастливее. Молодые музыканты Мариинского театра и Филармонии сыграют классику в современной обработке. Инструментальную музыку может не каждый понять, но благодаря окружающей природе смысл станет доступнее.
Концерт пройдет
c 18 августа, 18:00 по 20 августа, 20:00
Место проведения:
Ботанический сад Петра Великого, ул. Профессора Попова, 2
Я иду!
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Концерт
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